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20 минут назад

Валерия заявила, что уволила охранника за поедание икры на гастролях

Газета.Ru

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин рассказали, что уволили охранника за несогласованные заказы икры на завтрак во время гастролей. Об этом они заявили в студии передачи «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Валерия рассказала о увольнении охранника за поедание икры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Один раз мы поехали на гастроли и взяли с собой охранника, — сказала Валерия. — Сказали ему: «Можешь заказывать все, что захочешь». Это означает нормально поесть, пообедать. При этом все организаторы знают, что я очень скромна в своих запросах. И вдруг после одного из южных маршрутов организаторы говорят: «А что случилось-то? Красная, черная икра. Она ест как не в себя».

Оказалось, что каждое утро охранник просил себе на завтрак икру, что значительно увеличило сумму затрат на гастроли певицы.

«Примечательно, что в райдере Валерии нет красной и черной икры», — отметил Пригожин.

Ранее Пригожин попросил Валерию больше не выходить замуж в случае его смерти.

Шоу-бизнес,Валерия,Иосиф Пригожин,
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