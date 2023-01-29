Валерия рассказала о увольнении охранника за поедание икры

«Один раз мы поехали на гастроли и взяли с собой охранника, — сказала Валерия. — Сказали ему: «Можешь заказывать все, что захочешь». Это означает нормально поесть, пообедать. При этом все организаторы знают, что я очень скромна в своих запросах. И вдруг после одного из южных маршрутов организаторы говорят: «А что случилось-то? Красная, черная икра. Она ест как не в себя».