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1 час назад

Галич объяснила, почему считает Москву «лучшим городом Земли»

Ирина Лебедева

Ида Галич рассказала, что у не так и не получилось попасть на прием к врачу, когда она заболела, находясь в столице Объединенных Эмиратов. Впрочем, это не единственный такой случай, произошедший с телеведущей. Об этом Ида сообщила в Телеграм-канале.

Галич объяснила, почему считает Москву «лучшим городом Земли»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если вы жалуетесь на медицину в России, попробуйте записаться к врачу в Дубае по страховке. А вообще, я помню однажды в Париже у меня очень заболел живот и найти там аптеку после 22-00 казалось просто невозможным. Примерно такая же ситуация была и в Барселоне, а в Турции мне три раза не могли попасть в вену.

Кидайте в меня камни, но считаю Москву лучшим городом Земли с прекрасно налаженной инфраструктурой», - резюмировала блогер.

Ранее Галич призналась, что беременность помогла ей перестать общаться с компаниями, в которых употребляли запрещенные вещества. По словам блогерши, ребенок «чистит пространство» вокруг нее.

Шоу-бизнес,Ида Галич,
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