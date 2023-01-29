Галич объяснила, почему считает Москву «лучшим городом Земли»

«Если вы жалуетесь на медицину в России, попробуйте записаться к врачу в Дубае по страховке. А вообще, я помню однажды в Париже у меня очень заболел живот и найти там аптеку после 22-00 казалось просто невозможным. Примерно такая же ситуация была и в Барселоне, а в Турции мне три раза не могли попасть в вену.