Галич объяснила, почему считает Москву «лучшим городом Земли»

Ида Галич рассказала, что у не так и не получилось попасть на прием к врачу, когда она заболела, находясь в столице Объединенных Эмиратов. Впрочем, это не единственный такой случай, произошедший с телеведущей. Об этом Ида сообщила в Телеграм-канале.
«Если вы жалуетесь на медицину в России, попробуйте записаться к врачу в Дубае по страховке. А вообще, я помню однажды в Париже у меня очень заболел живот и найти там аптеку после 22-00 казалось просто невозможным. Примерно такая же ситуация была и в Барселоне, а в Турции мне три раза не могли попасть в вену.
Кидайте в меня камни, но считаю Москву лучшим городом Земли с прекрасно налаженной инфраструктурой», - резюмировала блогер.
Ранее Галич призналась, что беременность помогла ей перестать общаться с компаниями, в которых употребляли запрещенные вещества. По словам блогерши, ребенок «чистит пространство» вокруг нее.