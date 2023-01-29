Агутин прокомментировал информацию о запрете съемок на его концертах

Накануне в СМИ и социальных сетях писали о требовании Агутина и Варум запретить съемки на их концертах. Это требование было внесено в райдер исполнителей, скриншоты которых также выкладывались в интернет.

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Пользователи высказывали предположение, что поводом для запрета послужила история с Валерием Меладзе, которого сняли на камеру, когда от произносил националистическую речевку, - сообщает портал slovodel.com.

Агутин отреагировал на эту информацию. Он скопировал в вой микроблог сообщение из фанатского Телеграм-канала, где говорится, что зрителям не запрещено делать записи на смартфоны для личного пользования. А вот масштабные съемки всего концерта – это уже иное дело.

«Запрет на съемки был всегда, и связан он с тем, чтобы люди чаще ходили на концерты, а также не касается смартфонов зрителей», - сказано в сообщении.