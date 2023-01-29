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4 минуты назад

56-летняя Синди Кроуфорд показала, как выглядит без макияжа

Газета.Ru

Супермодель Синди Кроуфорд поделилась "первой фотосессией 2023 года". Соответствующие снимки были опубликованы в личном блоге модели. На одном из кадров 56-летняя Синди Кроуфорд позирует в белом махровом халате, бигуди в волосах и без косметики.

56-летняя Синди Кроуфорд показала, как выглядит без макияжа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На следующей фотографии супермодель предстала перед подписчиками уже "при полном параде" с укладкой и макияжем, одетая в классическое черном пальто с брошью в виде атласного цветка на лацкане. Она также выложила фотографию со своим мужем Рэнде Гербером и их питомцем - щенком породы морки.

"Первая фотосессия 2023 года", - подписала серию снимков Кроуфорд.

cindycrawford/Instagram (организация запрещена в России) (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Поклонники остались в восторге от преображения супермодели и написали в комментариях: "Как всегда, неотразимая", "Какая красотка", "Вы роскошная даже без макияжа", "Вы мой пример для подражания и главный мотиватор".

Синди Кроуфорд продолжает заниматься модельной деятельностью и развивает собственный бьюти-бренд Meaningful Beauty. Изначально в портфеле марки были только антивозрастные средства по уходу за кожей, но в прошлом году супермодель расширила линейку, выпустив продукты по уходу за волосами.

Ранее сообщалось, что дочь Синди Кроуфорд снялась без нижнего белья в платье с американским флагом.

Шоу-бизнес,Синди Кроуфорд,
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