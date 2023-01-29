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8 минут назад

Боня призналась, что ее внешность страдает от путешествий по горам

Ирина Лебедева

Виктория Боня продолжает покорять вершины. На этот раз она выбрала гору Охос дель Саладо в Чили, высота которой почти семь тысяч метров. Однако, как и в прошлый раз, восхождение ей пришлось прервать, на этот раз - из-за неудачно подобранной обуви и плохого самочувствия.

Боня призналась, что ее внешность страдает от путешествий по горам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После похода звезда устроила себе отдых в Майами. А затем вернулась домой в Монако, - информируют 7days.

Несмотря на то, что после вылазки в годы прошло уже больше недели, Боня еще не окончательно восстановилась. Виктория связывает это с тем, что в походе ей приходилось обходиться без привычных бытовых удобств и косметических процедур.

«Мне уже даже непривычно видеть себя с макияжем! Первый раз, когда я увидела себя в зеркало в горах на высоте 5000 метров, честно сказать, я испугалась. Если хотите знать, как будете выглядеть в свои 90 — идите на Эверест. Но как только спускаешься на землю, кожа быстро восстанавливается!», - объяснила она подписчикам в микроблоге.

Ранее звезда «Дома-2» призналась, что за предыдущую экспедицию на горе Манаслу она заплатила 15 тысяч долларов, столько же на экипировку и еще около пяти тысяч долларов на билеты, проживание в отелях и прочие расходы. Таким образом, Виктория потратила тогда порядка двух с половиной миллионов рублей

Шоу-бизнес,Виктория Боня,
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