Боня призналась, что ее внешность страдает от путешествий по горам

Виктория Боня продолжает покорять вершины. На этот раз она выбрала гору Охос дель Саладо в Чили, высота которой почти семь тысяч метров. Однако, как и в прошлый раз, восхождение ей пришлось прервать, на этот раз - из-за неудачно подобранной обуви и плохого самочувствия.

Фото: РИА Новости РИА Новости

После похода звезда устроила себе отдых в Майами. А затем вернулась домой в Монако, - информируют 7days.

Несмотря на то, что после вылазки в годы прошло уже больше недели, Боня еще не окончательно восстановилась. Виктория связывает это с тем, что в походе ей приходилось обходиться без привычных бытовых удобств и косметических процедур.

«Мне уже даже непривычно видеть себя с макияжем! Первый раз, когда я увидела себя в зеркало в горах на высоте 5000 метров, честно сказать, я испугалась. Если хотите знать, как будете выглядеть в свои 90 — идите на Эверест. Но как только спускаешься на землю, кожа быстро восстанавливается!», - объяснила она подписчикам в микроблоге.