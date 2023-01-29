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32 минуты назад

«Абсолютно мой формат»: Асмус призналась, кем хотела бы работать

Ирина Лебедева

Кристина Асмус накануне отпраздновала день рождения дочери, Анастасии исполнилось девять лет. Отчет о мероприятии звездная мама выложила в социальной сети. При этом она призналась подписчикам, что очень любит праздники для малышей, настолько, что готова работать аниматором, - рассказывает ФАН.

«Абсолютно мой формат»: Асмус призналась, кем хотела бы работать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Детские вечеринки — абсолютно мой формат. Батут, бумажная дискотека, танцы под песню «Ягода-малинка» — вот это я люблю! Меня нельзя представить на детском дне рождения сидящей за столом в вечернем платье. Лучше буду беситься с детьми на горках. Поэтому, если вам нужен аниматор на праздник, зовите меня!» - сообщила актриса.

Ранее Кристина Асмус рассказала, что решила исполнить желание своей дочери Анастасии, которая захотела сменить имидж. Дочь в качестве подарка на свое 9-летие попросила маму помочь ей отрезать свои длинные волосы и сделать каре.

По словам Кристины, она долго решала, как ей поступить в этом случае, потому что очень любит локоны своей дочери, которые ей идут. Однако после долгих рассуждений звезда «Интернов» решила удовлетворить желание именинницы и отвела ее к стилисту.

Шоу-бизнес,Кристина Асмус,
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