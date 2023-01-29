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1 час назад

Актриса Поплавская после обстрела больницы в Новоайдаре обратилась с громким заявлением к Пугачевой, Галкину* и другим уехавшим из РФ

РИА "ФедералПресс"

Яна Поплавская поддерживает Россию и возмущается, когда кто-то из сбежавших звезд плохо говорит о своей стране. И недавно негодование актрисы достигло апогея.

Поплавская назвала уехавших из РФ артистов сатанистами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Артистка обратилась сразу к нескольким звездам, назвала их сатанистами и обвинила в поддержке украинских нацистов, которые убивают невинных людей и их детей на Донбассе.

«Вы самые настоящие сатанисты. Нет на вас креста. А я буду молиться за души убитых и за наших солдат, которые вынуждены защищать этих людей от таких фашистских преступлений», – написала Поплавская в своем телеграм-канале.

Обращение было адресовано Меладзе, Галкину* (признан иноагентом), Пугачевой, Хаматовой, Покровскому, Земфире, Литвиновой, Прусикину* (признан иноагентом), Слепакову, Дапкунайте и Смольянинову* (признан иноагентом).

Поплавская задала риторический вопрос звездам: было бы справедливо, если бы их одним махом убили, пока они находятся на лечении в больнице. А также поинтересовалась, как они могут спать по ночам, передает starhit.

Ранее «ФедералПресс» писал о причине побега Семена Слепакова из России. Мотивацию артиста раскрыла Яна Поплавская.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Шоу-бизнес,Семен Слепаков,Яна Поплавская,
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