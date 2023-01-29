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27 минут назад

Киркоров рассказал, что будет с его виллой в США

РИА "ФедералПресс"

Российский шоумен и певец Филипп Киркоровна телеканале НТВ в программе «Ты не поверишь!» прокомментировал слухи о сдаче его виллы в США в аренду.

Киркоров рассказал, что будет с его виллой в США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

12 лет назад Киркоров приобрел двухэтажный особняк в Майами. Бывает певец там редко, но тратит ежегодно около пяти миллионов рублей на его содержание.

На американских сайтах кто-то увидел объявление о сдаче виллы в аренду за 4 миллиона рублей в месяц. Однако сам певец отрицает это и говорит, что не представляет, как кто-то будет жить в его доме и пользоваться его вещами, даже если это «интеллигентный, хороший» человек.

«Это же энергетика. Зачем?» – сказал Киркоров.

Сейчас звезда не сдает и не продает свою недвижимость. Певец никогда не любил этого делать, передает «ФАН».

Ранее «ФедералПресс» писал о том, во сколько Киркорову обошлись последние пластические операции.

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