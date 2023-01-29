Волочкова впала в истерику из-за укола в клинике

Балерина Анастасия Волочкова устроила скандал во время посещения одной из подмосковных клиник. У артистки случилась истерика при виде медицинской иглы, сообщает Starhit.

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Волочкова вернулась с отдыха на Мальдивах и начала готовиться к новому спектаклю. Артистка решила поправить здоровье, но оказалось, что для этого требуется сдать кровь.

Проблема заключается в том, что Волочкова не выносит вида иголок. Поэтому врачам пришлось выжидать, пока закончит закрывать лицо руками и топать ногами, перед тем как, наконец, позволит взять кровь на анализы.