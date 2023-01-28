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1 час назад

Лолита рассказала о финансовых трудностях

Мослента

О финансовых трудностях рассказала певица Лолита Милявская в документальном фильме «Виниры на полку: звезды на мели» телеканала «Муз-ТВ». Интервью звезды цитирует Teleprogramma.pro.

Лолита рассказала о финансовых трудностях
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В прошлом году Лолита чуть не стала банкротом, вложив крупную сумму в авторский проект.

«146 тысяч долларов я вложила в свое шоу, при этом у меня не было денег на банкеты, меня тогда все спрашивали. Было принято делать банкет после концерта. А у меня было ровно 100 долларов в кармане потертых джинсов на меня, маму, ребенка и няню», — рассказала она.

После этого у певицы долгое время не было больших гонораров. «Я не знала, когда потраченные деньги мне вернутся. И это шоу я отбивала долго. Оно называлось "Шоу разведенной женщины"», — вспомнила исполнительница.

Ранее Лолита назвала главный минус купленной ею в Москве недвижимости. Артистка призналась, что жалеет о количестве купленных в столице квартир, так как за ними нужен постоянный уход.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,
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