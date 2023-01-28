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46 минут назад

Приемный отец заявил о желании Милохина вернуться в Россию

Илья Родин

Предприниматель Дмитрий Тюленев, приемный отец блогера Дани Милохина, рассказал в интервью порталу «СтарХит», что сын желает вернуться в Россию.

Стало известно о желании Милохина вернуться в Россию
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что журналист портала задал Тюленеву ряд вопросов о Милохине. В частности, спросил его о дальнейших планах приемного сына, о намерении вернуться в Россию.

«По поводу приезда в Россию - да, конечно, он очень хочет приехать», - рассказал бизнесмен.

Тюленев пояснил, что Даня на самом деле любит людей, страну. Он говорит, что хочет приехать домой, отрицает слухи об антироссийской позиции.

По мнению приемного отца, в сложившейся ситуации молодые люди могут легко наделать ошибок, запутаться, сказать лишнее.

Милохин впервые прокомментировал уход из «Ледникового периода»

Дане следует дать время, предоставить возможность провести работу над ошибками, резюмировал Тюленев.

Шоу-бизнес,Даня Милохин,
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