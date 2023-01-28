Стало известно о желании Милохина вернуться в Россию

Предприниматель Дмитрий Тюленев, приемный отец блогера Дани Милохина, рассказал в интервью порталу «СтарХит», что сын желает вернуться в Россию.

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Отмечается, что журналист портала задал Тюленеву ряд вопросов о Милохине. В частности, спросил его о дальнейших планах приемного сына, о намерении вернуться в Россию.

«По поводу приезда в Россию - да, конечно, он очень хочет приехать», - рассказал бизнесмен.

Тюленев пояснил, что Даня на самом деле любит людей, страну. Он говорит, что хочет приехать домой, отрицает слухи об антироссийской позиции.

По мнению приемного отца, в сложившейся ситуации молодые люди могут легко наделать ошибок, запутаться, сказать лишнее.