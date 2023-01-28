В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
19 минут назад

Грачевская показала результат похудения

Ирина Лебедева

Анна Грачевская – вторая супруга покойного создателя «Ералаша». Она настолько увлеклась похудением, а также здоровым образом жизни в целом, что при росте 165 сантиметров стала весить 40 килограммов.

Грачевская показала результат похудения
Фото: ТелеграмТелеграм

При этом телеведущая считает, что прекрасно выглядит, и выкладывает в микроблоге фотографии в шортах и купальнике. Многие поклонники считают, что она уже довела себя до анорексии, - Анна выглядит изможденной и истощенной.

Телеграм

Как пишут 7days, несколько лет назад Анна обратилась к пластическому хирургу, который скорректировал ей нос и увеличил грудь. 36-летняя Грачевская давно не ест мяса и много времени поводит в спортзале.

Ранее телеведущая Анна Грачевская в беседе с изданием «Вокруг ТВ» рассказала о переменах в личной жизни. В скором времени её ожидает развод со вторым мужем.

По словам Грачевской, бракоразводный процесс начался, но из-за формальных процедур с документами сейчас находится на паузе. Известно, что Анна рассталась со вторым избранником ещё в 2021 году.

Шоу-бизнес,Анна Грачевская,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители