Грачевская показала результат похудения

Анна Грачевская – вторая супруга покойного создателя «Ералаша». Она настолько увлеклась похудением, а также здоровым образом жизни в целом, что при росте 165 сантиметров стала весить 40 килограммов.

Фото: Телеграм Телеграм

При этом телеведущая считает, что прекрасно выглядит, и выкладывает в микроблоге фотографии в шортах и купальнике. Многие поклонники считают, что она уже довела себя до анорексии, - Анна выглядит изможденной и истощенной.

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Как пишут 7days, несколько лет назад Анна обратилась к пластическому хирургу, который скорректировал ей нос и увеличил грудь. 36-летняя Грачевская давно не ест мяса и много времени поводит в спортзале.

Ранее телеведущая Анна Грачевская в беседе с изданием «Вокруг ТВ» рассказала о переменах в личной жизни. В скором времени её ожидает развод со вторым мужем.