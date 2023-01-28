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17 минут назад

Мама Смольянинова* высказалась о планах его семьи на эмиграцию

Ирина Лебедева

Артур Смольянинов уехал из России и из-за рубежа делает громкие политические заявления, что вызывает возмущение у россиян. Достается и его супруге актрисе Дарье Мельниковой – хейтеры предполагают, что она с детьми втайне планирует эмигрировать. Об этом пишет СтарХит.

Мама Смольянинова* высказалась о планах его семьи на эмиграцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мама Артура, Мария, опровергла подобные слухи. Она рассказала, что ее сын действительно постоянно общается с сыновьями

«Каждый день!» - подчеркнула Мария.

Но Дарья никуда уезжать из страны не собирается. По крайней мере, в обозримом будущем. Ну а загадывать надолго наперед, по словам Марии, бессмысленно.

«Мы не знаем, что будет завтра, что будет через год, поэтому я не могу ответить за божий промысел, извините», — сказала она.

Ранее Мельникова подверглась критике после публичных высказываний ее экс-супруга на тему военной спецоперации. За актрису заступился Охлобыстин, призвав остановить травлю. «Она ни при чем. Он ее сильно бил», — написал актер. Других подробностей он не привел.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ

Шоу-бизнес,Дарья Мельникова,Артур Смольянинов,Минюст России,
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