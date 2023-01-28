В Анапе обсуждают вопрос о запрете гастролей ряда звезд шоу-бизнеса

С инициативой о введении согласования гастролей артистов будущим летом выступил атаман Анапского районного казачьего общества Валерий Плотников.
В мэрии города совет по культуре может получить право регулировать, кому позволят выступать перед жителями и гостями курорта, а кому нет. Правда, окончательное решение пока не вынесено, - информирует «Комсомольская Правда».
«Широко будут отмечаться юбилейные даты: в первую очередь, 80-летие освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Воспитанию духовно-нравственной культуры посвятят акции ко Дню славянской письменности и культуры, Дню русского языка, Крещению Руси и другим праздникам, - сообщили источник «КП».
Как видим, мероприятия запланированы серьезные. Творчество ряда российских исполнителей в общую картину, по мнению Плотникова, не вписывается.
В прошлом году произошел скандал с выступлением Филиппа Киркорова с песней «Мария Магдалина». Поп-короля российской эстрады обвинили в оскорблении чувств верующих. Позднее Филипп выступил с извинениями и объяснениями.
Ранее движение «Царьград» потребовало возбудить уголовное дело в отношении певца Филиппа Киркорова из-за его танца на опрокинутом кресте.