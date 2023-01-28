Литвинова рассказала об оставшихся в России близких

Рената Литвинова уехала из России почти год назад. Актриса начала новую жизнь за рубежом – во Франции у нее есть свое жилье, она участвует в модных показах и поставила спектакль Cactus.

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Но при этом звезда, как оказалось, очень скучает по родным и близким людям, которые остались в России. Об этом Рената призналась журналистам после премьеры своего спектакля в Париже, - рассказывает gazeta.ru со ссылкой на Телеграм-каналы.

«У меня там живет мама, которая уже взрослый и самостоятельный человек. И конечно там есть много людей, которых я очень люблю», – объяснила звезда.

После того, как журналисты поинтересовались, собирается ли Литвинова когда-либо вернуться в Россию, актриса едва не расплакалась.