В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
23 минуты назад

Литвинова рассказала об оставшихся в России близких

Ирина Лебедева

Рената Литвинова уехала из России почти год назад. Актриса начала новую жизнь за рубежом – во Франции у нее есть свое жилье, она участвует в модных показах и поставила спектакль Cactus.

Литвинова рассказала об оставшихся в России близких
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Но при этом звезда, как оказалось, очень скучает по родным и близким людям, которые остались в России. Об этом Рената призналась журналистам после премьеры своего спектакля в Париже, - рассказывает gazeta.ru со ссылкой на Телеграм-каналы.

«У меня там живет мама, которая уже взрослый и самостоятельный человек. И конечно там есть много людей, которых я очень люблю», – объяснила звезда.

После того, как журналисты поинтересовались, собирается ли Литвинова когда-либо вернуться в Россию, актриса едва не расплакалась.

55-летняя Рената Литвинова представила свою пьесу «Кактус» и показала подписчикам личного блога костюм одной из героинь спектакля. В видеоролике актриса медленно идет по комнате в объемном черном платье с пышными рукавами и юбкой, которая слегка покачивается при каждом шаге Литвиновой.

Шоу-бизнес,Рената Литвинова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители