Озвучена стоимость нового имиджа Климовой

«Думаю, она сделала серию процедур. Вполне возможно, что была задействована и пластическая хирургия. Скорее всего, была блефаропластика нижних век. Ну и конечно, же «уколы красоты», инъекции ботокса и филлеров, препаратов, которые заполняют морщинки. А также, если мы сравним со старыми фото Климовой, можно заметить, что форма губ актрисы стала более объемной. Думаю, на новый стиль Екатерина потратила около миллиона рублей, - объяснила Ковалевич.