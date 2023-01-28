Озвучена стоимость нового имиджа Климовой

Екатерина Климова, появившись на красной дорожке самой престижной российской кинопремии «Золотой орел», выглядела прекрасно. Поклонники считают, что 45-летняя актриса помолодела лет на пятнадцать.
Журналисты «Комсомольской Правды» сочли, что Екатерина воспользовалась помощью специалистов- косметологов. Их мнение подтвердила бьюти-эксперт, амбассадор бренда «Lucky Group» Ирина Ковалевич.
Ирина оценила преображение Климовой.
«Думаю, она сделала серию процедур. Вполне возможно, что была задействована и пластическая хирургия. Скорее всего, была блефаропластика нижних век. Ну и конечно, же «уколы красоты», инъекции ботокса и филлеров, препаратов, которые заполняют морщинки. А также, если мы сравним со старыми фото Климовой, можно заметить, что форма губ актрисы стала более объемной. Думаю, на новый стиль Екатерина потратила около миллиона рублей, - объяснила Ковалевич.
В конце прошлого года актер Игорь Петренко выплатил рекордную сумму долга по алиментам в более чем 6 млн руб. бывшей супруге Екатерине Климовой. Об этом пишет «СтарХит».