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1 час назад

Озвучена стоимость нового имиджа Климовой

Ирина Лебедева

Екатерина Климова, появившись на красной дорожке самой престижной российской кинопремии «Золотой орел», выглядела прекрасно. Поклонники считают, что 45-летняя актриса помолодела лет на пятнадцать.

Озвучена стоимость нового имиджа Климовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналисты «Комсомольской Правды» сочли, что Екатерина воспользовалась помощью специалистов- косметологов. Их мнение подтвердила бьюти-эксперт, амбассадор бренда «Lucky Group» Ирина Ковалевич.

Ирина оценила преображение Климовой.

«Думаю, она сделала серию процедур. Вполне возможно, что была задействована и пластическая хирургия. Скорее всего, была блефаропластика нижних век. Ну и конечно, же «уколы красоты», инъекции ботокса и филлеров, препаратов, которые заполняют морщинки. А также, если мы сравним со старыми фото Климовой, можно заметить, что форма губ актрисы стала более объемной. Думаю, на новый стиль Екатерина потратила около миллиона рублей, - объяснила Ковалевич.

В конце прошлого года актер Игорь Петренко выплатил рекордную сумму долга по алиментам в более чем 6 млн руб. бывшей супруге Екатерине Климовой. Об этом пишет «СтарХит».

Шоу-бизнес,Игорь Петренко,Екатерина Климова,
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