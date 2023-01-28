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44 минуты назад

Лавров отреагировал на слухи о возвращении Галкина*

РИА "ФедералПресс"

Среди звезд российского шоу-бизнеса пошли слухи о том, что комик Максим Галкин* (признан иноагентом) хочет вернуться в Россию. Однако продюсер Сергей Лавров уверен, что народ уже не сможет принять когда-то любимого всеми артиста.

Продюсер Лавров отреагировал на слухи о возвращении Галкина*
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как можно верить людям, которые уже приняли такие радикальные решения? Это невозможно. Каяться можно в личной жизни, когда выясняешь отношения с супругом или супругой, а тут иные правила. Смысловая нагрузка тяжелее. Доверия уже не будет», – говорит Сергей Лавров.

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О том, что юморист Максим Галкин* планирует вернуться в Россию, рассказала модель Анна Калашникова. Женщина отметила: после концерта в Дубае, на котором она была, Галкин* сам публично заявил о желании вернуться в родную страну.

Однако Лавров считает, что такое «переобувание» уже не будет принято русским народом, который помнит все антироссийские заявления артиста.

Продюсер считает, что если занимаешь какую-то позицию, то не стоит прыгать с берега на берег, пишут «Народные новости».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что актер Сергей Никоненко предложил расстрелять Галкина* фекалиями.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Шоу-бизнес,Анна Калашникова,Сергей Никоненко,Сергей Лавров,
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