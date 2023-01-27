Клара Новикова рассказала, почему не выступает на Донбассе

76-летняя юмористка Клара Новикова заявила, что не выступает в Донбассе из-за того, что дорожит своим именем. Об этом сообщает издание «Абзац».
Как рассказала Новикова, она не собирается выступать в зоне СВО в Донбассе.
«Я имею право не ездить в Донбасс, поскольку мне не 15 лет. Давайте мы не будем на эту тему разговаривать. Я живу себе тихо, занимаюсь профессией, люблю своих детей, внуков, друзей. Очень этим дорожу и своим именем тоже дорожу», – сказала она.
Новикова также добавила, что отказывается участвовать в политических телевизионных шоу из-за провокационных вопросов на эту тему.
Ранее 76-летняя Клара Новикова рассказала о романе с молодым поклонником.