Клара Новикова рассказала, почему не выступает на Донбассе

«Я имею право не ездить в Донбасс, поскольку мне не 15 лет. Давайте мы не будем на эту тему разговаривать. Я живу себе тихо, занимаюсь профессией, люблю своих детей, внуков, друзей. Очень этим дорожу и своим именем тоже дорожу», – сказала она.