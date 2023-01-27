В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
22 минуты назад

Клара Новикова рассказала, почему не выступает на Донбассе

Елена Прошина

76-летняя юмористка Клара Новикова заявила, что не выступает в Донбассе из-за того, что дорожит своим именем. Об этом сообщает издание «Абзац».

Клара Новикова рассказала, почему не выступает на Донбассе
Фото: ТАССТАСС

Как рассказала Новикова, она не собирается выступать в зоне СВО в Донбассе.

«Я имею право не ездить в Донбасс, поскольку мне не 15 лет. Давайте мы не будем на эту тему разговаривать. Я живу себе тихо, занимаюсь профессией, люблю своих детей, внуков, друзей. Очень этим дорожу и своим именем тоже дорожу», – сказала она.

Новикова также добавила, что отказывается участвовать в политических телевизионных шоу из-за провокационных вопросов на эту тему.

Родион Газманов рассказал о концертах в Донбассе

Ранее 76-летняя Клара Новикова рассказала о романе с молодым поклонником.

Шоу-бизнес,Клара Новикова,Родион Газманов,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители