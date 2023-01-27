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26 минут назад

Хлебникова порадовала поклонников новым фото

Елена Прошина

Певица Марина Хлебникова, сильно пострадавшая в пожаре, впервые показалась перед поклонниками. Своей первой фотографией после случившегося она поделилась у себя на странице во «ВКонтакте».

Хлебникова порадовала поклонников новым фото
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После пожара осенью 2021 года у Хлебниковой оказались поражены руки и лицо. Долгое время певица скрывала ожоги под платками и перчатками. За это время она пережила несколько операций и поклонники переживали, что ей так и не удаться вернуть прежнюю красоту. Однако Хлебникова смогла их удивить.

На новой фотографии после длительного восстановления она предстала в широкополой шляпе, переливающихся черных брюках, пиджаке, расшитом золотыми пайетками и на каблуках. Вся одежда выгодно подчеркивала стройную фигуру Хлебниковой.

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«Поздравляю всех студентов с Татьяниным днем!» — подписала снимок певица.

Поклонники оказались в восторге от внешнего вида Хлебниковой.

«Красотка!», «…нужно сделать Маринин день!», «Ух ты красота», написали фанаты в комментариях к снимку.

Шоу-бизнес,Марина Хлебникова,
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