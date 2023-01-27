Хлебникова порадовала поклонников новым фото

Певица Марина Хлебникова, сильно пострадавшая в пожаре, впервые показалась перед поклонниками. Своей первой фотографией после случившегося она поделилась у себя на странице во «ВКонтакте».
После пожара осенью 2021 года у Хлебниковой оказались поражены руки и лицо. Долгое время певица скрывала ожоги под платками и перчатками. За это время она пережила несколько операций и поклонники переживали, что ей так и не удаться вернуть прежнюю красоту. Однако Хлебникова смогла их удивить.
На новой фотографии после длительного восстановления она предстала в широкополой шляпе, переливающихся черных брюках, пиджаке, расшитом золотыми пайетками и на каблуках. Вся одежда выгодно подчеркивала стройную фигуру Хлебниковой.
«Поздравляю всех студентов с Татьяниным днем!» — подписала снимок певица.
Поклонники оказались в восторге от внешнего вида Хлебниковой.
«Красотка!», «…нужно сделать Маринин день!», «Ух ты красота», написали фанаты в комментариях к снимку.