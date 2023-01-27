Хлебникова порадовала поклонников новым фото

Певица Марина Хлебникова , сильно пострадавшая в пожаре, впервые показалась перед поклонниками. Своей первой фотографией после случившегося она поделилась у себя на странице во «ВКонтакте».

После пожара осенью 2021 года у Хлебниковой оказались поражены руки и лицо. Долгое время певица скрывала ожоги под платками и перчатками. За это время она пережила несколько операций и поклонники переживали, что ей так и не удаться вернуть прежнюю красоту. Однако Хлебникова смогла их удивить.