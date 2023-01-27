45-летняя Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике

Фигуру в раздельном купальнике показала на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ ; принадлежит корпорации Meta, запрещенной и признанной в России экстремистской) телеведущая Анфиса Чехова .

45-летняя знаменитость опубликовала серию пляжных фотографий, снятых во время отдыха в Мексике. На них Чехова стоит по колено в воде: на ней надет черный купальник, на голове бейсболка того же цвета.