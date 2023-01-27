Денис Матросов развелся со второй супругой

Звезда сериала «Кармелита» Денис Матросов поставил точку в бракоразводном процессе со второй супругой Ольгой. Артист расстался с избранницей спустя три месяца судебных тяжб.

Фото: Кадр из фильма «Потерянные» Кадр из фильма «Потерянные»

Брак Матросова со второй супругой продлился порядка семи лет. Причину расставания актер предпочитает не называть, однако отмечает, что жизнь с человеком его профессии — специфическая и тяжелая.

Пара подала на развод три месяца назад, но суд принял окончательное решение лишь недавно. Так, общий ребенок пары останется жить с матерью, а Матросов будет обязан платить алименты.

«Да, мы развелись, суд определил место жительства Феди с мамой и порядок моего общения с ребенком», — рассказал артист в беседе со «СтарХитом».