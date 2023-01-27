Денис Матросов развелся со второй супругой

Звезда сериала «Кармелита» Денис Матросов поставил точку в бракоразводном процессе со второй супругой Ольгой. Артист расстался с избранницей спустя три месяца судебных тяжб.
Брак Матросова со второй супругой продлился порядка семи лет. Причину расставания актер предпочитает не называть, однако отмечает, что жизнь с человеком его профессии — специфическая и тяжелая.
Пара подала на развод три месяца назад, но суд принял окончательное решение лишь недавно. Так, общий ребенок пары останется жить с матерью, а Матросов будет обязан платить алименты.
«Да, мы развелись, суд определил место жительства Феди с мамой и порядок моего общения с ребенком», — рассказал артист в беседе со «СтарХитом».
Матросов воспитывает еще одно сына от первого брака с Марией Куликовой. Артист признался, что не знает куда его занесет жизнь после 50-ти, однако он все еще не теряет надежды влюбиться.