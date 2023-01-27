Экс-барабанщик "Любэ" рассказал, с чего начались проблемы в его жизни

«Надеялся обрести покой, но в 2019 году меня депортировали как гражданина России. Я позвонил друзьям из “Любэ”, попросил денег на билет до Москвы. На Киевском вокзале меня встретил администратор группы, дал наличных на первое время. Я решил остановиться в хостеле, но по дороге потерял сознание. Очнулся утром на лавке. До сих пор не знаю, что произошло. Может, кто-то увидел, как мне передают деньги, и стукнул по голове, чтобы ограбить?», – вспоминает Рипях.