Экс-барабанщик "Любэ" рассказал, с чего начались проблемы в его жизни

Бывший барабанщик группы «Любэ», а также продюсер таких звезд, как Алёна Свиридова и Инна Желанная, Юрий Рипях живёт в приюте для бездомных в Ростовской области. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Уточняется, что на сегодняшний день бывший музыкант беден и тяжело болен. По словам самого Рипяха, проблемы в его жизни начались после автомобильной аварии – музыкант врезался в столб и травмировал правую сторону тела.
«В общей сложности я перенес девять операций. Товарищи из группы “Любэ” помогли мне оплатить лечение. Они всегда выручали меня, приглашали на концерты», – рассказал он.
После аварии Рипях, уроженец Украины, решил вернуться на родину и уйти в монастырь, но беды продолжили преследовать музыканта.
«Надеялся обрести покой, но в 2019 году меня депортировали как гражданина России. Я позвонил друзьям из “Любэ”, попросил денег на билет до Москвы. На Киевском вокзале меня встретил администратор группы, дал наличных на первое время. Я решил остановиться в хостеле, но по дороге потерял сознание. Очнулся утром на лавке. До сих пор не знаю, что произошло. Может, кто-то увидел, как мне передают деньги, и стукнул по голове, чтобы ограбить?», – вспоминает Рипях.
После этого музыкант был дезориентирован и не мог вспомнить, в какую камеру хранения положил свои вещи. На него обратили внимание неравнодушные прохожие – так барабанщик попал к благотворительной организации помощи бездомным «Небомживы», а потом оказался в социально-реабилитационном центре «Странноприимный дом» в Новошахтинске.
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