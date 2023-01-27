В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
1 час назад

Экс-барабанщик "Любэ" рассказал, с чего начались проблемы в его жизни

Елена Прошина

Бывший барабанщик группы «Любэ», а также продюсер таких звезд, как Алёна Свиридова и Инна Желанная, Юрий Рипях живёт в приюте для бездомных в Ростовской области. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Экс-барабанщик "Любэ" рассказал, с чего начались проблемы в его жизни
Фото: UnsplashUnsplash

Уточняется, что на сегодняшний день бывший музыкант беден и тяжело болен. По словам самого Рипяха, проблемы в его жизни начались после автомобильной аварии – музыкант врезался в столб и травмировал правую сторону тела.

«В общей сложности я перенес девять операций. Товарищи из группы “Любэ” помогли мне оплатить лечение. Они всегда выручали меня, приглашали на концерты», – рассказал он.

После аварии Рипях, уроженец Украины, решил вернуться на родину и уйти в монастырь, но беды продолжили преследовать музыканта.

«Надеялся обрести покой, но в 2019 году меня депортировали как гражданина России. Я позвонил друзьям из “Любэ”, попросил денег на билет до Москвы. На Киевском вокзале меня встретил администратор группы, дал наличных на первое время. Я решил остановиться в хостеле, но по дороге потерял сознание. Очнулся утром на лавке. До сих пор не знаю, что произошло. Может, кто-то увидел, как мне передают деньги, и стукнул по голове, чтобы ограбить?», – вспоминает Рипях.

После этого музыкант был дезориентирован и не мог вспомнить, в какую камеру хранения положил свои вещи. На него обратили внимание неравнодушные прохожие – так барабанщик попал к благотворительной организации помощи бездомным «Небомживы», а потом оказался в социально-реабилитационном центре «Странноприимный дом» в Новошахтинске.

Ранее Николай Расторгуев расшифровал название группы «Любэ».

Шоу-бизнес,Инна Желанная,Алена Свиридова,Николай Расторгуев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители