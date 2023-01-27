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1 час назад

Адвокат директора Пьера Нарцисса рассказал об угрозах от любовницы певца

Елена Прошина

Любовница Пьера Нарцисса Ксения Грин постоянно шлет угрозы концертному директору певца Сергею Дворцову. Об их содержании в разговоре с «РЕН ТВ» рассказал адвокат последнего Максим Суров.

Адвокат директора Пьера Нарцисса рассказал об угрозах от любовницы певца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Грин откуда-то узнала телефон Дворцова и стала заваливать его сообщениями с угрозами. В них она обвиняет его в смерти Пьера. Грин утверждает, что певца привели к кончине частые посиделки с директором и алкоголем.

«Она недовольна чем-то уже давно. И сейчас она где-то нашла его номер телефона и начала писать ему такие вещи: "Ты тварь, ты виноват в смерти Нарцисса. Вы вместе пили, из-за тебя он умер. Ты за все ответишь. Я до тебя еще доберусь. Ходи и оглядывайся". Конечно, он испугался», — рассказал Суров.

Опасения вызывает неадекватное поведение Грин. Дворцов переживает, что она может знать, где он живет и что-то сделать, отметил адвокат.

«Здесь уже клевета идет и жестче статья. То, что она пишет — это ее домыслы. Мы написали заявление в полицию», — добавил Суров.

Об угрозах со стороны любовницы Пьера ранее рассказывал и сам Дворцов. Тогда Грин писала ему в социальных сетях про «каких-то сатанистов, шарики на стене и кошку, поедающую букеты роз с концертов». Дворцов подчеркивал, что заблокировал ее везде, но скриншоты сообщений сохранил.

Напомним, что Пьер Нарцисс умер 22 июня 2022 года в возрасте 45 лет. Причиной стали осложнения из-за подагры.

Шоу-бизнес,Максим Суров,Пьер Нарцисс,
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