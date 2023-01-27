Адвокат директора Пьера Нарцисса рассказал об угрозах от любовницы певца

«Она недовольна чем-то уже давно. И сейчас она где-то нашла его номер телефона и начала писать ему такие вещи: "Ты тварь, ты виноват в смерти Нарцисса. Вы вместе пили, из-за тебя он умер. Ты за все ответишь. Я до тебя еще доберусь. Ходи и оглядывайся". Конечно, он испугался», — рассказал Суров.