Адвокат директора Пьера Нарцисса рассказал об угрозах от любовницы певца

Любовница Пьера Нарцисса Ксения Грин постоянно шлет угрозы концертному директору певца Сергею Дворцову. Об их содержании в разговоре с «РЕН ТВ» рассказал адвокат последнего Максим Суров.
По его словам, Грин откуда-то узнала телефон Дворцова и стала заваливать его сообщениями с угрозами. В них она обвиняет его в смерти Пьера. Грин утверждает, что певца привели к кончине частые посиделки с директором и алкоголем.
«Она недовольна чем-то уже давно. И сейчас она где-то нашла его номер телефона и начала писать ему такие вещи: "Ты тварь, ты виноват в смерти Нарцисса. Вы вместе пили, из-за тебя он умер. Ты за все ответишь. Я до тебя еще доберусь. Ходи и оглядывайся". Конечно, он испугался», — рассказал Суров.
Опасения вызывает неадекватное поведение Грин. Дворцов переживает, что она может знать, где он живет и что-то сделать, отметил адвокат.
«Здесь уже клевета идет и жестче статья. То, что она пишет — это ее домыслы. Мы написали заявление в полицию», — добавил Суров.
Об угрозах со стороны любовницы Пьера ранее рассказывал и сам Дворцов. Тогда Грин писала ему в социальных сетях про «каких-то сатанистов, шарики на стене и кошку, поедающую букеты роз с концертов». Дворцов подчеркивал, что заблокировал ее везде, но скриншоты сообщений сохранил.
Напомним, что Пьер Нарцисс умер 22 июня 2022 года в возрасте 45 лет. Причиной стали осложнения из-за подагры.