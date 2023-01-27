Кушанашвили рассказал о разговоре с Меладзе после скандала в Дубае

Певец Валерий Меладзе сейчас зарабатывает лучше, чем многие медийные персоны, заявил телеведущий Отар Кушанашвили. Об этом пишет «Слово и дело».

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По словам журналиста, он разговаривал с Меладзе после скандала в Дубае. Кушанашвили признал, что сейчас музыкант зарабатывает не хуже, чем раньше.

«Я переписывался с ним вчера. Две-три отмены, не более. Выступает чаще, чем вы играете в оголтелый патриотизм, и получает больше, чем Гордон и Барановская вместе взятые. Единственный изьян — не делится, жлобская метелица», — заявил ведущий.

Напомним, скандал разразился после концерта Валерия Меладзе в Дубае. Во время выступления музыкант поддержал украинскую националистическую кричалку. На него тут же обрушилась волна хейта, однако сам певец поспешил оправдаться, заявив, что лишь мечтает об установлении мира.