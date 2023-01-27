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20 минут назад

Кушанашвили рассказал о разговоре с Меладзе после скандала в Дубае

Елена Прошина

Певец Валерий Меладзе сейчас зарабатывает лучше, чем многие медийные персоны, заявил телеведущий Отар Кушанашвили. Об этом пишет «Слово и дело».

Кушанашвили рассказал о разговоре с Меладзе после скандала в Дубае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам журналиста, он разговаривал с Меладзе после скандала в Дубае. Кушанашвили признал, что сейчас музыкант зарабатывает не хуже, чем раньше.

«Я переписывался с ним вчера. Две-три отмены, не более. Выступает чаще, чем вы играете в оголтелый патриотизм, и получает больше, чем Гордон и Барановская вместе взятые. Единственный изьян — не делится, жлобская метелица», — заявил ведущий.

Напомним, скандал разразился после концерта Валерия Меладзе в Дубае. Во время выступления музыкант поддержал украинскую националистическую кричалку. На него тут же обрушилась волна хейта, однако сам певец поспешил оправдаться, заявив, что лишь мечтает об установлении мира.

Ранее стало известно, что концерты Валерия Меладзе отменены в ряде регионов. Так, вместо его выступления в концертном зале «Барвиха Luxury Village» 8 марта состоится концерт Владимира Преснякова. Также отменили концерты в Иркутске и Красноярске.

Шоу-бизнес,Отар Кушанашвили,Валерий Меладзе,Владимир Пресняков,
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