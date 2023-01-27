На Светлану Лободу подали в суд

Автор песен Олег Влади подал иск на Светлану Лободу в Арбитражный суд Москвы с требованием выплатить ему компенсацию в 500 тыс. рублей, пишет kp.ru.
Влади обращался в суд еще в прошлом году с требованием удалить запись одного из концертов Лободы с одной из платформ в интернете. Тогда ответчиками должны были выступать сама Лобода и представители сайта, однако автору порекомендовали обратиться в другую инстанцию. Теперь же отвечать придется только Лободе: помимо первоначальных требований Влади запросил еще 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.
"Если автор хочет запретить артистке исполнять свою песню, то за рубежом Лобода не обязана будет выполнять это требование. Если же суд встанет на сторону истца и обяжет Лободу выплатить полмиллиона, ей также придется выполнить это требование: в противном случае, судебные приставы могут арестовать счета и имущество артистки в России", - заявил звездный адвокат Алексей Алешкин.
Ранее Лобода оправдалась за пост о русском языке.