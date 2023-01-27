На Светлану Лободу подали в суд

Влади обращался в суд еще в прошлом году с требованием удалить запись одного из концертов Лободы с одной из платформ в интернете. Тогда ответчиками должны были выступать сама Лобода и представители сайта, однако автору порекомендовали обратиться в другую инстанцию. Теперь же отвечать придется только Лободе: помимо первоначальных требований Влади запросил еще 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.