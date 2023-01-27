В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
1 час назад

Адвокат оценил риски Киркорова застрять в США из-за санкций

Никита Бородкин

Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы поп-певца Филиппа Киркорова, заверил, что возможные санкции против исполнителя не помешают ему покинуть США. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Адвокат оценил риски Киркорова застрять в США из-за санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что ранее СМИ сообщили, что Киркоров сейчас находится в Майами, где у него имеется недвижимость. Еще в октябре 2022 года стало известно, что артисту могут грозить санкции США, из-за чего у пользователей Сети возникли вопросы, сможет ли он покинуть Соединенные Штаты.

«Санкции не обозначают тюремное заключение. Так что Филиппа Бедросовича точно выпустят из страны», — отметил Добровинский.

Отметим, что Киркоров уже попал под санкции Украины. 7 января президент страны Владимир Зеленский утвердил ограничения в отношении 119 человек, большинство из которых являются деятелями культуры — среди них оказался и поп-король. Санкции предусматривают блокировку как личных активов, так и тех, которыми внесенные в список лица могли воспользоваться через других людей. Они будут действовать на протяжении десяти лет.

Сам Киркоров отреагировал на попадание в санкционный список, выложив в соцсетях видео из клипа «Просто подари», в котором есть кадры из фильма «Любовь в большом городе», где вместе с Киркоровым снимался Зеленский. Исполнитель подчеркнул, что его «старый товарищ и партнер по съемочной площадке» слишком сильно вошел в роль и сценарий, который ему присылают «из-за океана».

Шоу-бизнес,Александр Добровинский,Владимир Зеленский,Филипп Киркоров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители