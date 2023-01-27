Адвокат оценил риски Киркорова застрять в США из-за санкций

Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы поп-певца Филиппа Киркорова, заверил, что возможные санкции против исполнителя не помешают ему покинуть США. Об этом сообщает «Газета.Ru».

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Напомним, что ранее СМИ сообщили, что Киркоров сейчас находится в Майами, где у него имеется недвижимость. Еще в октябре 2022 года стало известно, что артисту могут грозить санкции США, из-за чего у пользователей Сети возникли вопросы, сможет ли он покинуть Соединенные Штаты.

«Санкции не обозначают тюремное заключение. Так что Филиппа Бедросовича точно выпустят из страны», — отметил Добровинский.

Отметим, что Киркоров уже попал под санкции Украины. 7 января президент страны Владимир Зеленский утвердил ограничения в отношении 119 человек, большинство из которых являются деятелями культуры — среди них оказался и поп-король. Санкции предусматривают блокировку как личных активов, так и тех, которыми внесенные в список лица могли воспользоваться через других людей. Они будут действовать на протяжении десяти лет.