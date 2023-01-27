Умер советский и украинский певец Стефан Пятничко

Ушел из жизни солист Львовской оперы, советский и украинский певец Стефан Пятничко. Народный артист Украины скончался 23 января на 64-м году жизни. Об этом сообщили СМИ страны. Причина не указана.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Пятничко родился в селе Гниловоды Тернопольской области в 1959 году. Учился в Львовском музыкально-педагогическом училище и на вокальном факультете Львовской консерватории. На сцене Львовской оперы дебютировал в 1989 году - в "Украденном счастье".

В 1991-м артист одержал победу на I Международном конкурсе оперных певцов имени Крушельницкой, а в 1993-м стал лауреатом и призером международного конкурса вокалистов Belvedere в Вене, Австрия. В творческой биографии певца - выступления на крупнейших мировых сценах Европы, США и Латинской Америки.