В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
11 минут назад

Умер советский и украинский певец Стефан Пятничко

Российская Газета

Ушел из жизни солист Львовской оперы, советский и украинский певец Стефан Пятничко. Народный артист Украины скончался 23 января на 64-м году жизни. Об этом сообщили СМИ страны. Причина не указана.

Умер советский и украинский певец Стефан Пятничко
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Пятничко родился в селе Гниловоды Тернопольской области в 1959 году. Учился в Львовском музыкально-педагогическом училище и на вокальном факультете Львовской консерватории. На сцене Львовской оперы дебютировал в 1989 году - в "Украденном счастье".

В 1991-м артист одержал победу на I Международном конкурсе оперных певцов имени Крушельницкой, а в 1993-м стал лауреатом и призером международного конкурса вокалистов Belvedere в Вене, Австрия. В творческой биографии певца - выступления на крупнейших мировых сценах Европы, США и Латинской Америки.

В репертуаре артиста было более тридцати партий, среди которых - Жермон из "Травиаты", Амонасро из "Аиды", Герольд в "Отелло", Риголетто из одноименной оперы Верди, Сильвио в "Паяцах", другие.

Шоу-бизнес,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители