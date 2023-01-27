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1 час назад

23-летняя дочь Джонни Деппа опубликовала обнаженное фото

Газета.Ruиещё 1

Дочь актера Джонни Деппа и актрисы Ванессы Паради, 23-летняя Лили-Роуз Депп, опубликовала обнаженную фотографию. Соответствующим снимком она поделилась с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

23-летняя дочь Джонни Деппа опубликовала обнаженное фото
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

23-летняя Лили-Роуз Депп опубликовала в социальных сетях фото-бэкстейдж со съемок сериала "Кумир", в котором она снимается вместе с певцом The Weeknd.

В кадре дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради сидела полностью без одежды в кресле стилиста, пока тот делал ей укладку. На девушке не было даже нижнего белья, а грудь прикрывало эмодзи. Ожидается, что премьера "Кумира" состоится на стриминговом сервисе HBO Max в 2023 году.

(владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Режиссером и соавтором сериала выступил создатель "Эйфории" Сэм Левинсон. Он расскажет об отношениях между восходящей поп-звездой (Лили-Роуз Депп) и владельцем ночного клуба в Лос-Анджелесе (The Weeknd), который окажется вовсе не тем, за кого себя выдает.

Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что дочь Джони Деппа высмеяли за слова о трудностях карьерной реализации.

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