В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
1 час назад

Павел Воля попал в Книгу рекордов России со своим стендапом

Газета.Ru

В новом выпуске Comedy Club главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко вручит юмористу Павлу Воле сертификат об установлении рекорда за самый большой по количеству зрителей сольный стендап-концерт в стране.

Павел Воля попал в Книгу рекордов России со своим стендапом
Фото: Vk.com/realvolyaVk.com/realvolya

"Мама, я не зря учился в институте! Спасибо вам огромное, это все очень неожиданно и классно!" - обрадовался Воля.

Юморист собрал более 7,5 тыс. зрителей во время концерта в Санкт-Петербурге. Главный редактор Книги рекордов России познакомит ведущих шоу с обладательницей самой тонкой талии в стране, которая умеет петь на 28 языках, а также с высочайшим человеком в России.

Ранее Павел Воля спародировал выход Киркорова в лосинах на сцену.

Шоу-бизнес,Станислав Коненко,Павел Воля,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители