Павел Воля попал в Книгу рекордов России со своим стендапом

В новом выпуске Comedy Club главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко вручит юмористу Павлу Воле сертификат об установлении рекорда за самый большой по количеству зрителей сольный стендап-концерт в стране.

"Мама, я не зря учился в институте! Спасибо вам огромное, это все очень неожиданно и классно!" - обрадовался Воля.

Юморист собрал более 7,5 тыс. зрителей во время концерта в Санкт-Петербурге. Главный редактор Книги рекордов России познакомит ведущих шоу с обладательницей самой тонкой талии в стране, которая умеет петь на 28 языках, а также с высочайшим человеком в России.