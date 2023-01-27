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19 минут назад

Писатель Андрей Антонов высказался о возможном возвращении Гудкова на Первый канал

Слово и Дело

Первый вице-президент Петровской академии наук и искусств ичлен Союза писателей России Андрей Антонов прокомментировал возможное возвращение ведущего и юмориста Александра Гудкова.

Писатель Антонов высказался о возвращении Гудкова на Первый канал
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Антонов не исключает возможность появления шоумена в эфирефедерального канала. По его мнению, возвращение артиста вызовет весьма негативную реакцию со стороны российской общественности.

«Появление таких людей на российских каналах противоречит той позиции, которую заявляет глава государства и его ближайшее окружение», – заметил член Союза писателей России в беседе с изданием «Народные Новости».

Он уточнил, что это будет противоречить патриотизму,отстаиванию национальных ценностей и борьбе за мир. Аудитория вряд ли забудет пародии и высказывания комика о спецоперации, уверен публицист.

Ранее Гудков опубликовал пародию на песню SHAMAN «Ярусский». Из-за этого в отношении знаменитости направили заявление в прокуратуру с требованием возбудить против него дело. Артиста обвиняли в унижении человеческого достоинства. Поклонники считали, что после произошедшего ведущийпокинет Россию. Однако недавно появились слухи о его возвращении на Первый канал.

Шоу-бизнес,Александр Гудков,Андрей Антонов,РАН,Первый канал,
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