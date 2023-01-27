Писатель Антонов высказался о возвращении Гудкова на Первый канал

Первый вице-президент Петровской академии наук и искусств ичлен Союза писателей России Андрей Антонов прокомментировал возможное возвращение ведущего и юмориста Александра Гудкова.

Антонов не исключает возможность появления шоумена в эфирефедерального канала. По его мнению, возвращение артиста вызовет весьма негативную реакцию со стороны российской общественности.

«Появление таких людей на российских каналах противоречит той позиции, которую заявляет глава государства и его ближайшее окружение», – заметил член Союза писателей России в беседе с изданием «Народные Новости».

Он уточнил, что это будет противоречить патриотизму,отстаиванию национальных ценностей и борьбе за мир. Аудитория вряд ли забудет пародии и высказывания комика о спецоперации, уверен публицист.