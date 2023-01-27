Никита Пресняков рассказал о работе в США

Покинувший Россию Никита Пресняков нашел работу в США. Как сообщает «Слово и Дело», в соцсетях он рассказал, что вспомнил свои профессиональные навыки и занялся клипмейкерством.

В свое время Пресняков получил кинематографическое образованию в New York Film Academy. После обучения он вернулся в Россию, где преимущественно занимался музыкой, однако переехав в США он решил воспользоваться полученными в академии навыками.

«В последнее время очень стрельнула моя клипмейкерская сфера деятельности, так что уже мозги съезжали», — поделился Пресняков с подписчиками.

Внук Аллы Пугачевой добавил, что три дня работал в студии и сейчас подыскивает удачную локацию для съемок клипа с участием молодых музыкантов.