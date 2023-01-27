В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
47 минут назад

Никита Пресняков рассказал о работе в США

Никита Бородкин

Покинувший Россию Никита Пресняков нашел работу в США. Как сообщает «Слово и Дело», в соцсетях он рассказал, что вспомнил свои профессиональные навыки и занялся клипмейкерством.

В свое время Пресняков получил кинематографическое образованию в New York Film Academy. После обучения он вернулся в Россию, где преимущественно занимался музыкой, однако переехав в США он решил воспользоваться полученными в академии навыками.

Актриса Фатеева заявила, что Пугачева несчастлива в Израиле

«В последнее время очень стрельнула моя клипмейкерская сфера деятельности, так что уже мозги съезжали», — поделился Пресняков с подписчиками.

Внук Аллы Пугачевой добавил, что три дня работал в студии и сейчас подыскивает удачную локацию для съемок клипа с участием молодых музыкантов.

Отметим, что свою музыкальную деятельность Пресняков не забрасывает. В конце осени он представил новый клип рок-коллектива под названием Royalfame — Spirit, который был записан в соавторстве с ним.

Шоу-бизнес,Видео,Никита Пресняков,Алла Пугачева,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители