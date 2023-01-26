Ваенга призналась, что хотела сломать нос сковородкой Моргенштерну

Популярная певица Елена Ваенга в интервью YouTube-каналу «Макарена» резко высказалась о покинувшем Россию рэпере Моргенштерне (внесен в РФ в реестр иноагентов).

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Певица процитировала автору канала Карену Адамяну строчку из хита Моргенштерна, в которой тот связал материальный успех девушки с ее готовностью вступить в интимные отношения с мужчиной.

По ее словам, эти слова привел ей однажды малолетний сын, после возвращения из школы. Ваенга отметила, что, услышав неприличную фразу из уст ребенка, она буквально разрыдалась.

«У меня желание только одно было... Не убить! Подойти и сковородкой вот так по мордасам. С такой силой, чтобы хрустнул нос», - призналась певица.

Исполнительница предположила, что Моргенштерн исполняет такие песни в силу отсутствия у него детей.