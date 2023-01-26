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17 минут назад

Ваенга призналась, что хотела сломать нос сковородкой Моргенштерну

Илья Родин

Популярная певица Елена Ваенга в интервью YouTube-каналу «Макарена» резко высказалась о покинувшем Россию рэпере Моргенштерне (внесен в РФ в реестр иноагентов).

Ваенга призналась, что хотела сломать нос сковородкой Моргенштерну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певица процитировала автору канала Карену Адамяну строчку из хита Моргенштерна, в которой тот связал материальный успех девушки с ее готовностью вступить в интимные отношения с мужчиной.

По ее словам, эти слова привел ей однажды малолетний сын, после возвращения из школы. Ваенга отметила, что, услышав неприличную фразу из уст ребенка, она буквально разрыдалась.

«У меня желание только одно было... Не убить! Подойти и сковородкой вот так по мордасам. С такой силой, чтобы хрустнул нос», - призналась певица.

Исполнительница предположила, что Моргенштерн исполняет такие песни в силу отсутствия у него детей.

Ранее Ваенга рассказала о своих впечатлениях от общения с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Шоу-бизнес,Карен Адамян,Владимир Зеленский,Елена Ваенга,
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