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57 минут назад

Соловьев оскорбил Слепакова из-за песни о российском солдате

Москва24иещё 1

Телеведущий Владимир Соловьев назвал музыкального исполнителя и комика Семена Слепакова гнидой из-за его песни о погибшем солдате РФ.

Соловьев оскорбил Слепакова из-за песни о российском солдате
Фото: соцсетисоцсети

До этого Слепаков на своем YouTube-канале представил песню "Колыбельная". Композиция вызвала всплеск обсуждения в Сети.

"Ведь сколько лет прямо вот с причмокиванием брали деньги у всей власти, какие же жалкие", – заявил телеведущий в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Ранее Соловьев призвал российскую сторону "воевать до конца", чтобы не стать изгоем.

Слепакова призвали лишить российского гражданства

По мнению телеведущего, никто не остановится и Россию будут добивать. В качестве примера он привел видеозапись с высказыванием нового председателя парламентской ассамблеи НАТО, французского сенатора Жоэль Гарьо-Майлям, которая призвала действовать, чтобы осудить РФ международными трибуналами.

Шоу-бизнес,Семен Слепаков,Владимир Соловьев,НАТО,
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