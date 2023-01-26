Соловьев оскорбил Слепакова из-за песни о российском солдате

Телеведущий Владимир Соловьев назвал музыкального исполнителя и комика Семена Слепакова гнидой из-за его песни о погибшем солдате РФ.

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До этого Слепаков на своем YouTube-канале представил песню "Колыбельная". Композиция вызвала всплеск обсуждения в Сети.

"Ведь сколько лет прямо вот с причмокиванием брали деньги у всей власти, какие же жалкие", – заявил телеведущий в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Ранее Соловьев призвал российскую сторону "воевать до конца", чтобы не стать изгоем.