Депутат пожаловался на Егора Крида в прокуратуру

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов направил в прокуратуру заявление с просьбой разобраться, на каких основаниях осуществляется реклама концертов певца Егора Крида в школах Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом пишет News.ru.

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В своем обращении парламентарий указал, что в методических рекомендациях к одному из уроков «Разговоров о важном» было видеообращение исполнителя с рекламой его выступлений и Telegram-канала.

Кузнецов уточнил, что рекомендации были предназначены для школьников 1-11 классов. Он добавил, что в канале певца содержится ненормативная лексика.