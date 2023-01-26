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50 минут назад

Депутат пожаловался на Егора Крида в прокуратуру

Илья Родин

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов направил в прокуратуру заявление с просьбой разобраться, на каких основаниях осуществляется реклама концертов певца Егора Крида в школах Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом пишет News.ru.

Депутат пожаловался на Егора Крида в прокуратуру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своем обращении парламентарий указал, что в методических рекомендациях к одному из уроков «Разговоров о важном» было видеообращение исполнителя с рекламой его выступлений и Telegram-канала.

Кузнецов уточнил, что рекомендации были предназначены для школьников 1-11 классов. Он добавил, что в канале певца содержится ненормативная лексика.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее раскритиковала урок Крида для школьников по кибербезопасности.

Шоу-бизнес,Екатерина Мизулина,Крид,Дмитрий Кузнецов,Госдума,
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