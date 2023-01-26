На "Золотую малину" перестанут выдвигать детей

В правила антипремии "Золотая малина" внесены изменения. Оргкомитет официально заявил, что в число номинантов за худшие работы смогут попадать только совершеннолетние. Ранее антипремию подвергли жестокой критике за включение в число претенденток на звание худшей актрисы 12-летней Райан Киры Армстронг, сообщает Variety.

Юная актриса сыграла главную роль в ремейке "Воспламеняющая взглядом". Игра Армстронг многим не понравилась, и девочку включили в число номинанток на антипремию.

Но общественность сочла это неправильным. Критики справедливо отметили, что нельзя к детям-актерам предъявлять такие же жесткие требования, как к взрослым артистам. А высмеивать их за плохую игру - уж точно неправильно. В оргкомитете согласились с критикой. Основатель "Золотой малины" Джон Уилсон заявил, что включение девочки в число номинанток было ошибкой.

Перед юной актрисой извинились, из числа претенденток на "Малину" ее убрали.