На "Золотую малину" перестанут выдвигать детей

В правила антипремии "Золотая малина" внесены изменения. Оргкомитет официально заявил, что в число номинантов за худшие работы смогут попадать только совершеннолетние. Ранее антипремию подвергли жестокой критике за включение в число претенденток на звание худшей актрисы 12-летней Райан Киры Армстронг, сообщает Variety.
Юная актриса сыграла главную роль в ремейке "Воспламеняющая взглядом". Игра Армстронг многим не понравилась, и девочку включили в число номинанток на антипремию.
Но общественность сочла это неправильным. Критики справедливо отметили, что нельзя к детям-актерам предъявлять такие же жесткие требования, как к взрослым артистам. А высмеивать их за плохую игру - уж точно неправильно. В оргкомитете согласились с критикой. Основатель "Золотой малины" Джон Уилсон заявил, что включение девочки в число номинанток было ошибкой.
Перед юной актрисой извинились, из числа претенденток на "Малину" ее убрали.
Сейчас в номинации остались четыре актрисы: Брайан Даллас Ховард ("Мир Юрского периода: Господство"), Дайан Китон ("Мак и Рита"), Алисия Сильверстоун ("Рекуин"), Кая Скоделарио ("Русалка и дочь короля").