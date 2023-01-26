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58 минут назад

Актриса Фатеева заявила, что Пугачева несчастлива в Израиле

Газета.Ru

Актриса Наталья Фатеева заявила в беседе с mk.ru, что певица Алла Пугачева несчастлива в Израиле. Фатеева предположила, что Пугачева испытывала бы такое состояние даже в России.

Актриса Фатеева заявила, что Пугачева несчастлива в Израиле
Фото: alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

По ее мнению, люди никогда не бывают счастливыми.

"Алла же - человек, значит, она не исключение", - объяснила артистка.

Однако, несмотря на отсутствие счастья, актриса считает, что Примадонна живет в неплохих условиях - в Израиле хороший климат и развитая медицина. Фатеева уточнила, она всегда хорошо относилась к Пугачевой.

"Несколько раз ходила на ее концерты. Мне она нравилась во всех вариантах. Алла не знала, что я присутствую в зале. Я ей не докладывала", - поделилась артистка.

Актриса также прокомментировала возможность Пугачевы вернуться обратно. По ее мнению, это личное дело певицы.

Ранее певица Анна Калашникова предположила, что муж Пугачевой Максим Галкин вернется в Россию в 2023 году.

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