Актриса Фатеева заявила, что Пугачева несчастлива в Израиле

Актриса Наталья Фатеева заявила в беседе с mk.ru, что певица Алла Пугачева несчастлива в Израиле. Фатеева предположила, что Пугачева испытывала бы такое состояние даже в России.
По ее мнению, люди никогда не бывают счастливыми.
"Алла же - человек, значит, она не исключение", - объяснила артистка.
Однако, несмотря на отсутствие счастья, актриса считает, что Примадонна живет в неплохих условиях - в Израиле хороший климат и развитая медицина. Фатеева уточнила, она всегда хорошо относилась к Пугачевой.
"Несколько раз ходила на ее концерты. Мне она нравилась во всех вариантах. Алла не знала, что я присутствую в зале. Я ей не докладывала", - поделилась артистка.
Актриса также прокомментировала возможность Пугачевы вернуться обратно. По ее мнению, это личное дело певицы.
Ранее певица Анна Калашникова предположила, что муж Пугачевой Максим Галкин вернется в Россию в 2023 году.