Актриса Фатеева заявила, что Пугачева несчастлива в Израиле

Актриса Наталья Фатеева заявила в беседе с mk.ru, что певица Алла Пугачева несчастлива в Израиле. Фатеева предположила, что Пугачева испытывала бы такое состояние даже в России.

Фото: alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России) alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

По ее мнению, люди никогда не бывают счастливыми.

"Алла же - человек, значит, она не исключение", - объяснила артистка.

Однако, несмотря на отсутствие счастья, актриса считает, что Примадонна живет в неплохих условиях - в Израиле хороший климат и развитая медицина. Фатеева уточнила, она всегда хорошо относилась к Пугачевой.

"Несколько раз ходила на ее концерты. Мне она нравилась во всех вариантах. Алла не знала, что я присутствую в зале. Я ей не докладывала", - поделилась артистка.

Актриса также прокомментировала возможность Пугачевы вернуться обратно. По ее мнению, это личное дело певицы.