Настя Ивлеева ответила на слух о работе в эскорте

Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева прокомментировала в социальных сетях слух о работе в эскорте. Ивлеева показала, что не воспринимает такую информацию всерьез. Более того, она отнеслась к слуху с юмором, пошутив, что ее "вывели на чистую воду".
"Сейчас доем свой "бэнэн" и пойду [заниматься сексом] за денюшку", - заявила блогерша.
Слух о работе Ивлеевой в эскорте появился после поездки артистки Объединенные Арабские Эмираты. Некоторые пользователи сети предположили, что ведущая посетила Дубай для предоставления данных услуг.
Ранее Ивлеева резко отреагировала на слухи о воссоединении с бывшим мужем Элджеем.