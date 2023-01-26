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18 минут назад

Настя Ивлеева высмеяла слух о работе в эскорте

Газета.Ru

Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева прокомментировала в социальных сетях слух о работе в эскорте. Ивлеева показала, что не воспринимает такую информацию всерьез. Более того, она отнеслась к слуху с юмором, пошутив, что ее "вывели на чистую воду".

Настя Ивлеева ответила на слух о работе в эскорте
Фото: nastyaivleeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)nastyaivleeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

"Сейчас доем свой "бэнэн" и пойду [заниматься сексом] за денюшку", - заявила блогерша.

Слух о работе Ивлеевой в эскорте появился после поездки артистки Объединенные Арабские Эмираты. Некоторые пользователи сети предположили, что ведущая посетила Дубай для предоставления данных услуг.

Ранее Ивлеева резко отреагировала на слухи о воссоединении с бывшим мужем Элджеем.

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