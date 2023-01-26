Настя Ивлеева ответила на слух о работе в эскорте

Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева прокомментировала в социальных сетях слух о работе в эскорте. Ивлеева показала, что не воспринимает такую информацию всерьез. Более того, она отнеслась к слуху с юмором, пошутив, что ее "вывели на чистую воду".