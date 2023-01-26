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17 минут назад

Ургант, Хрусталев и Гудков появились на премьере мюзикла в Москве

Елена Прошина

Телеведущие Иван Ургант, Дмитрий Хрусталев и Александр Гудков появились вместе на мюзикле в Москве. Видео с артистами появилось в соцсети. Об этом пишет «Газета.ру».

Ургант в компании Хрусталева и Гудкова посетил мюзикл в Москве
Фото: ТАССТАСС

Телеведущие посетили мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» в Театре МДМ. Артисты поделились впечатлением от постановки и сделали фото с актерами театра. По словам Урганта, он смотрит мюзикл уже в четвертый раз.

«Где-то в начале второго акта практически перестаешь бояться. Внутреннее ощущение страха уходит», — поделился Иван.

Ургант отменил концерт в Москве

Ранее стало известно, что в Москве отменили концерт Ивана Урганта. Он должен был состояться 2 февраля концерт в клубе «Урбан». По словам, представителя артиста, отмена стала полной неожиданностью для всех. Причины отмены выступления не уточняются.

Шоу-бизнес,Александр Гудков,Иван Ургант,Дмитрий Хрусталев,УК МДМ,
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