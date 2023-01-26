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1 час назад

Ваенга рассказала о знакомстве с Зеленским

Елена Прошина

Российская исполнительница Елена Ваенга рассказала на YouTube-шоу «Макарена» об обстоятельствах, при которых познакомилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По ее словам, встреча с будущим украинским лидером произошла на частной вечеринке в Греции. Она отметила, что тогда Зеленский был артистом и веселым парнем.

«Он артист. Веселый парень. Мне очень жаль, что он стал президентом, потому что это очень тяжелая ноша», — сказала Ваенга.

По ее мнению, Зеленский не справляется со своими президентскими обязанностями, так как «не тянет».

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Ранее актер Эдуард Радзюкевич рассказал, как ему работалось с Зеленским во время съемок серила «Сваты». По его словам, со стороны будущего президента не было никакой агрессии, а на съемочной площадке он говорил по-русски. Радзюкевич считает, что лицемером Зеленским стал значительно позже.

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