Ваенга рассказала о знакомстве с Зеленским

Российская исполнительница Елена Ваенга рассказала на YouTube-шоу «Макарена» об обстоятельствах, при которых познакомилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По ее словам, встреча с будущим украинским лидером произошла на частной вечеринке в Греции. Она отметила, что тогда Зеленский был артистом и веселым парнем.

«Он артист. Веселый парень. Мне очень жаль, что он стал президентом, потому что это очень тяжелая ноша», — сказала Ваенга.

По ее мнению, Зеленский не справляется со своими президентскими обязанностями, так как «не тянет».