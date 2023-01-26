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14 минут назад

Супруга Гогена Солнцева сообщила о неожиданной смерти шоумена

Слово и Дело

Супруга шоумена и блогера Гогена Солнцева Полина Давыдова сделала печальное заявление. Женщина сообщила, что ее муж внезапно скончался.

Супруга Гогена Солнцева сообщила о неожиданной смерти шоумена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В распоряжение СМИ попало видео, на котором Давыдова наводит порядок в рабочем кабинете артиста. При этом за кадром ее спрашивают, где сам Солнцев.

«Гоген умер! Я не могу найти паспорт — без него не отдадут тело», — отвечает супруга звезды.

Журналисты попытались связаться с артистом, но все его номера оказались выключены. Правда, удалось поговорить с женой блогера.

Давыдова пояснила, что ее муж умер неожиданно — ей позвонили и сказали, что его больше нет, передает портал PROZVEZD.

Вдобавок она сказала, что в декабре ее супруг упал и получил серьезную гематому головы, а теперь, видимо, последствия того ушиба дали о себе знать.

Шоу-бизнес,Полина Давыдова,
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