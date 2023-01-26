Стало известно местонахождение уехавшей из России Лорак

Стало известно, куда уехала из России уроженка Украины Ани Лорак. Как сообщает Teleprogramma.pro, накануне она дала благотворительный концерт на испанском Тенерифе.

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Еще в декабре Лорак находилась в России, где провела ряд выступлений на корпоративах. После этого певица решила покинуть страну и накануне объявилась на острове, в отеле которого у нее состоялось акустическое выступление в поддержку соотечественников.

Отмечается, что сама Лорак назвала выступление благотворительным, подчеркнув, что вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим. Однако, на англоязычном сайте исполнительницы было указано, что деньги собираются в пользу Вооруженных сил Украины.