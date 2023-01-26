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9 минут назад

Стало известно местонахождение уехавшей из России Лорак

Никита Бородкин

Стало известно, куда уехала из России уроженка Украины Ани Лорак. Как сообщает Teleprogramma.pro, накануне она дала благотворительный концерт на испанском Тенерифе.

Стало известно местонахождение уехавшей из России Лорак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Еще в декабре Лорак находилась в России, где провела ряд выступлений на корпоративах. После этого певица решила покинуть страну и накануне объявилась на острове, в отеле которого у нее состоялось акустическое выступление в поддержку соотечественников.

Раскрыта личность нового избранника Ани Лорак

Отмечается, что сама Лорак назвала выступление благотворительным, подчеркнув, что вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим. Однако, на англоязычном сайте исполнительницы было указано, что деньги собираются в пользу Вооруженных сил Украины.

Предположительно, на Тенерифе проживает ее новый спутник Исаак Виджараку.

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