В США возобновили поиски пропавшего в горах актера Сэндса

В Калифорнии полиция возобновила поиски пропавшего актера Джулиана Сэндса . В поисках задействованы вертолеты. Об этом пишет ТАСС.

«Поиски Джулиана Сэндса возобновлены по воздуху», - сообщили в полиции округа Сан-Бернардино. Для поисков, в частности, используется современная технология, позволяющая «обнаружить электронику и в некоторых случаях банковские карты».

Ранее сообщалось, что семья Сэндса путешествовала по горной местности в районе Маунт-Балди, когда тот пропал. Сообщение о пропаже актера поступило 13 января. Также пропавшим считается еще од ин человек. Ранее поисково-спасательные работу были приостановлены из-за плохой погоды и угрозы схода лавин.