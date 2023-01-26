В США возобновили поиски пропавшего в горах актера Сэндса

В Калифорнии полиция возобновила поиски пропавшего актера Джулиана Сэндса. В поисках задействованы вертолеты. Об этом пишет ТАСС.
«Поиски Джулиана Сэндса возобновлены по воздуху», - сообщили в полиции округа Сан-Бернардино. Для поисков, в частности, используется современная технология, позволяющая «обнаружить электронику и в некоторых случаях банковские карты».
Ранее сообщалось, что семья Сэндса путешествовала по горной местности в районе Маунт-Балди, когда тот пропал. Сообщение о пропаже актера поступило 13 января. Также пропавшим считается еще од ин человек. Ранее поисково-спасательные работу были приостановлены из-за плохой погоды и угрозы схода лавин.
Напомним, 65-летний британский актер Джулиан Сэндс известен по ролям в таких фильмах, как «Покидая Лас-Вегас», «Тринадцать друзей Оушена», а также сериалах «24 часа», «Декстер», «Готэм».