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19 минут назад

В США возобновили поиски пропавшего в горах актера Сэндса

Елена Прошина

В Калифорнии полиция возобновила поиски пропавшего актера Джулиана Сэндса. В поисках задействованы вертолеты. Об этом пишет ТАСС.

В США возобновили поиски пропавшего в горах актера Сэндса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Поиски Джулиана Сэндса возобновлены по воздуху», - сообщили в полиции округа Сан-Бернардино. Для поисков, в частности, используется современная технология, позволяющая «обнаружить электронику и в некоторых случаях банковские карты».

Ранее сообщалось, что семья Сэндса путешествовала по горной местности в районе Маунт-Балди, когда тот пропал. Сообщение о пропаже актера поступило 13 января. Также пропавшим считается еще од ин человек. Ранее поисково-спасательные работу были приостановлены из-за плохой погоды и угрозы схода лавин.

Напомним, 65-летний британский актер Джулиан Сэндс известен по ролям в таких фильмах, как «Покидая Лас-Вегас», «Тринадцать друзей Оушена», а также сериалах «24 часа», «Декстер», «Готэм».

Шоу-бизнес,Джулиан Сэндс,
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