Валерия рассказала о предсмертном желании Пригожина

Певица Валерия рассказала о предсмертном желании ее супруга, продюсера Иосифа Пригожина. Как сообщает «КП», он озвучил его, когда заразился коронавирусом в начале 2021 года.

По словам Валерии, супруг был морально был готов к своей смерти — врачи поместили его в реанимацию госпиталя в Дубае из-за тяжелого состояния. Во время лечения у него состоялся серьезный разговор с женой.

«Вот если я умру, ты замуж не выходи официально. Тебя обманут, как липку обдерут!» — процитировала певица предсмертное желание мужа.

Сам Пригожин заявлял, что пережил тогда «восемь дней ада». У продюсера начался цитокиновый шторм, врачам с трудом удалось вывести его из этого состояния.