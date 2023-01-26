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18 минут назад

Анджелина Джоли решила закрыть благотворительный фонд поддержки женщин

Lenta.ru

Голливудская актриса Анджелина Джоли решила закрыть свой благотворительный фонд по борьбе с насилием в отношении женщин. Об этом стало известно британской газете Daily Mail.

Анджелина Джоли решила закрыть благотворительный фонд поддержки женщин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, такое решение она приняла из-за финансовых трудностей. Фонд был создан Джоли и экс-лидером британских консерваторов Уильямом Хейгом в 2015 году. За все время существования актриса вложила в организацию более 1,7 миллионов фунтов стерлингов (свыше 146 миллионов рублей).

Однако в настоящее время на счете фонда осталось лишь 52 тысячи фунтов стерлингов, утверждает газета. При этом задолженность перед кредиторами составляет 1,5 тысячи фунтов стерлингов, отмечается в материале.

Ранее Анджелина Джоли перестала быть послом доброй воли ООН по делам беженцев. Она заявила, что хочет продолжить помогать беженцам за пределами организации. «После 20 лет работы в системе ООН я чувствую, что мне пора работать по-другому, напрямую взаимодействовать с беженцами и местными организациями», — сказала она.

Шоу-бизнес,Уильям Хейг,Анджелина Джоли,ООН,
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