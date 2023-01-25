"Самая дорогая. "Водонаева призналась в пластике груди

Телеведущая Алёна Водонаева рассказала о том, как решилась на пластику груди. Об этом она сообщила на YouTube-канале «Вопрос ребром».
По словам Водонаевой, операция была сделана в 2017 году. После родов её грудь сильно изменилась, и телеведущая решилась на операцию.
«У меня была одна пластическая операция на грудь. Она была единственная и самая дорогая. Отдала хирургу миллион рублей, потому что операция была сложная, не как обычно девушки делают. У меня была очень большая грудь. Стала поменьше на два размера», – рассказала она.
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