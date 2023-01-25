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5 минут назад

Муж Серябкиной подарил певице дом за 300 миллионов рублей

Елена Прошина

Супруг Ольги Серябкиной — бизнесмен Георгий Начкебия — подарил певице на Новый год дом стоимостью в 299 миллионов рублей. Об этом сообщает Super.ru.

Муж Серябкиной подарил певице дом за 300 миллионов рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В распоряжении издания оказалось объявление о продаже нового дома экс-солистки «Серебро». Прошлые владельцы размещали его на ЦИАН.

Согласно ему, площадь дома составляет 550 квадратных метров без учета террас, а также имеет участок в 2200 квадратных метров. Особняк находится в элитном поселке в 20 километрах от Москвы.

Внутри дом имеет четыре спальни, камин, бассейн и зону СПА.

Весь дизайн выполнен в минималистичном стиле с использованием натуральных материалов, в том числе паркетной доски и травертина. Вся мебель в доме от известных зарубежных производителей.

Шоу-бизнес,ЦИАН,
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