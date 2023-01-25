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34 минуты назад

Певица Монеточка* отменила концерты в пяти городах России

Елена Прошина

Певица Монеточка* (признана в России иноагентом) заявила в соцсетях, что отменила перенесенные концерты в пяти городах России. Об этом пишет РИА «Новости».

Монеточка отменила концерты в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Монеточка* (Елизавета Гырдымова) должна была выступить в Новосибирске, Казани, Самаре, Екатеринбурге и Уфе.

Исполнительница уточнила, что официальный статус российских концертов изменился окончательно.

«Теперь их официальный статус не «перенос», а «отмена», - подчеркнула певица.

Она добавила, что поставила такой статус потому, что в интернете прочитала истории о проблемах с возвратом денег при переносах мероприятий и пожелала помочь своим фанатам.

Монеточка* выразила надежду, что когда-нибудь все же сможет выступить в этих пяти городах, в особенности в дорогом для нее Екатеринбурге.

Певица Монеточка отреагировала на внесение ее в реестр иноагентов

Напомним, что после начала спецоперации певица неоднократно позволяла себе резкие высказывания в адрес России, демонстративно поддерживала противников СВО.

* Признана Минюстом иноагентом

Шоу-бизнес,Елизавета Гырдымова,
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