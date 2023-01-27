Никита Пресняков поделился первыми профессиональными успехами в США

Уехавший из России Никита Пресняков нашел применение своим талантам в США. У внука Аллы Пугачевой наконец-то появилась работа. Пресняков получил кинематографическое образование в New York Film Academy. После обучения он вернулся в Россию, но в очередной раз, приехав в США, вспомнил свои профессиональные навыки и рассказал подписчикам, что занялся клипмейкерством.
«В последнее время очень стрельнула моя клипмейкерская сфера деятельности, так что уже мозги съезжали», — поделился Пресняков.
Пресняков добавил, что три дня работал в студии, а сейчас подыскивает для съемок с молодыми музыкантами удачную локацию.
К слову, Пресняков не забывает и о собственной группе Multiverse. В конце зимы он представил новый клип рок-коллектива под названием Royalfame — Spirit, который был записан с музыкантом Ником Пресным.