Никита Пресняков поделился первыми профессиональными успехами в США

Уехавший из России Никита Пресняков нашел применение своим талантам в США. У внука Аллы Пугачевой наконец-то появилась работа. Пресняков получил кинематографическое образование в New York Film Academy. После обучения он вернулся в Россию, но в очередной раз, приехав в США, вспомнил свои профессиональные навыки и рассказал подписчикам, что занялся клипмейкерством.

Фото: Агентство «Москва» | Сергей Ведяшкин Агентство «Москва» | Сергей Ведяшкин

«В последнее время очень стрельнула моя клипмейкерская сфера деятельности, так что уже мозги съезжали», — поделился Пресняков.

Пресняков добавил, что три дня работал в студии, а сейчас подыскивает для съемок с молодыми музыкантами удачную локацию.