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44 минуты назад

В Совфеде предложили лишить Слепакова выступлений в России

Газета.Ru

Сенатор Константин Долгов предложил лишить юмориста Семена Слепакова выступлений в России за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

В Совфеде предложили лишить Слепакова выступлений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так Долгов отреагировал на песню-колыбельную Слепакова, посвященную покойным участникам специальной операции России на Украине.

«Надо полностью отрезать его и ему подобных от любых источников финансирования в России. Никаких концертов, никаких корпоративов, отрезать денег, федеральных и частных. Они молятся только на «бабки», — поделился мнение Долгов.

Сенатор отметил, что, как гражданина РФ, Слепакова можно привлечь к ответственности по российскому законодательству за дискредитацию российской армии.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил лишить Слепакова гражданства РФ и признать иностранным агентом. Этим произведением, по его мнению, юморист оскорбил большое количество россиян и чувства матерей российских военнослужащих.

Шоу-бизнес,Султан Хамзаев,Семен Слепаков,Константин Долгов,Совет Федерации,Госдума,
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