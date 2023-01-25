В Совфеде предложили лишить Слепакова выступлений

Сенатор Константин Долгов предложил лишить юмориста Семена Слепакова выступлений в России за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так Долгов отреагировал на песню-колыбельную Слепакова, посвященную покойным участникам специальной операции России на Украине.

«Надо полностью отрезать его и ему подобных от любых источников финансирования в России. Никаких концертов, никаких корпоративов, отрезать денег, федеральных и частных. Они молятся только на «бабки», — поделился мнение Долгов.

Сенатор отметил, что, как гражданина РФ, Слепакова можно привлечь к ответственности по российскому законодательству за дискредитацию российской армии.