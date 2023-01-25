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1 час назад

Елена Ваенга призналась, что заплакала, когда сын начал слушать Моргенштерна

Газета.Ru

Певица Елена Ваенга в интервью на YouTube-шоу «Макарена» призналась, что «разревелась», когда ее сын начал слушать Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом).

Ваенга призналась, что заплакала, когда сын начал слушать Моргенштерна*
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он (сын — «Газета.Ru») мне из школы принес это [песни Моргенштерна]. Я села, я заревела, я плакала по-настоящему. У меня было одно желание: не убить [Моргенштерна], а сковородкой по мордасам съездить с такой силой, чтобы хрустнул нос», — высказалась Ваенга.

Она процитировала одну из строчек песни рэпера и отметила, что журналисту было неприятно слышать такие слова из ее уст. Певица считает, что Моргенштерну наплевать на российских детей, которые слушают его песни, в которых нередко присутствует нецензурная брань. Ваенга убеждена, что рэпер пересмотрит свою позицию, когда его дети начнут слушать такую музыку.

Шоу-бизнес,Елена Ваенга,
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